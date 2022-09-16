Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Fransız temsilcisi, Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmada 52. dakikada Terrier ve 54. dakikada Majer'in golleriyle öne geçti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 60. dakikada İrfan Can ve 90+2'de penaltıdan Valencia attı.

Fransız basınında sarı lacivertli temsilcimizin 2-0'dan gelen geri dünüşü büyük hayal kırıklığı yaratırken, fatura kırmızı kart gören Traore ve son dakikada penaltıya sebep olan Bourigeaud'a kesildi.

İşte Fransız medyasında Rennes - Fenerbahçe maçıyla ilgili yapılan yorumlar:

"RENNES, FENERBAHÇE'NİN GERİ DÖNÜŞÜNE DİRENEMEDİ"

L'equipe: "Traore'nin oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalan Rennes, 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne direnemedi."

Fenerbahçe Rennes maçının taktiğini çalıştı

"SİNİR BOZUCU SONUÇ"

Foot Mercato: "Sezonun ikinci Avrupa Ligi maçında, Bruno Genesio'nun çalıştırdığı kulüp, Avrupa'da daha deneyimli olan Fenerbahçe'ye karşı iki gol attı. Hamari Traore'nin kırmızı kartı ve uzatmada gelen penaltı sonrası maç, ihtiyaç duydukları baskıyı nasıl yapacaklarını bilen Türklerin lehine döndü. Genesio oyuncularının sezon başından beri en iyi oyunlarını sergilediklerine inansa bile, Rennes için sinir bozucu."

"APTALCA PENALTI"

Maxi Foot: "Gerçek bir karmaşa... Rennes, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı iki gollük üstünlüğüne rağmen 2-2 berabere kalarak maçın sonunda tamamen çatladı. Hamari Traore'nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud'un aptalca yaptığı penaltı sonrasında Rennes'in galibiyet hayalleri son dakikalarda suya düştü."

3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından... UEFA sıralamasında yükselişteyiz

"RENNES İÇİN KORKUNÇ MAÇ"

Eurosport Fransa: "Fenerbahçe ile berabere kalan Rennes için korkunç maç... Hamari Traore'nin ihraç edilmesi ve uzatmada Benjamin Bourigeaud'un yaptığı penaltı, Rennes'in iyi performansını baltaladı ve iki gol farkla önde giderken Fenerbahçe ile berabere kalmak zorunda kaldı."

"RENNES İÇİN KABUS GİBİ BİR SON"

Le Telegramme: "Fenerbahçe maçında Rennes için kabus gibi bir son... Rennes bu sonuçtan pişmanlık duyabilir. İki gol farkla önde giden Bretonlar, Fenerbahçe tarafından kontrol altına alındı."