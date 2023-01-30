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Spor

Fenerbahçe Jaylen Oosterwolde'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 6 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe Jaylen Oosterwolde'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti...
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Fenerbahçe, İtalya Serie B takımı Parma'da forma giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Euro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

SELAHATTİN BAKİ: ÇOK AMA ÇOK ZOR BİR TRANSFER OLDU

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum." dedi.

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OOSTERWOLDE: BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM

İmzaların atılmasının ardından yeni Oosterwolde de yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

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