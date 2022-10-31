Fenerbahçe Jorge Jesus ile rekora koşuyor

Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.
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Süper Lig'de şu ana kadar 11 maç
oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 go
l attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortalaması
yakaladı.
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Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989
sezonunda 103 gol
atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor.