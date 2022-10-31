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Spor

Fenerbahçe Jorge Jesus ile rekora koşuyor

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 34 gol atarak 3.09 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu performansına devam ederse rekor kıracak.

Sporx31 Ekim 2022 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Jorge Jesus ile rekora koşuyor
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Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.

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Süper Lig'de şu ana kadar 11 maç oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 gol attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortalaması yakaladı.

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Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor.

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