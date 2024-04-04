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Spor

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı pas geçti! Olympiakos mesaisine başladı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Olympiakos maçı mesaisine başladığını duyurdu.

4 Nisan 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Kupa'yı pas geçti! Olympiakos mesaisine başladı
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Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Galatasaray derbisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Takımın antrenmanından fotoğraflar paylaşan sarı-lacivertli kulüp, açıklama olarak; "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin fikstüründe bir sonraki maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçıyken, 11 Nisan'daki Olympiakos maçının hazırlanıldığı yönünde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe yönetimi, 7 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinin uygun bir tarihe alınmaması ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda maça U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise önce maçın tarihinin değiştirilmeyeceğini, daha sonra ise maçın hakemi olarak Volkan Bayarslan'ın atandığını açıklayarak Fenerbahçe'nin taleplerini reddetti.

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