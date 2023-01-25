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Spor

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jayden Oosterwolde...

Fenerbahçe, Parma'nın genç oyuncusu Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jayden Oosterwolde...
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma'nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarak 6.5 milyon avro bonservis ve 1.5 milyon avo bonus önerdi.

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Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente'den 3 milyon Euro'ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.

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