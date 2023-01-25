Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma'nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi.

"Galatasaray'ın parası yok" Morutan teklifi reddedilince menajerden skandal sözler Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarakönerdi. Beşiktaş'a iki milli yıldız geliyor Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente'den 3 milyon Euro'ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.