Fenerbahçe'de 10 futbolcu kadro dışı kaldı!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.

İşte Okan Buruk'un biletini kestiği isimler

İŞTE 25 KİŞİLİK UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

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KİM MİN JAE DE LİSTE DIŞI KALDI

Sarı lacivertli takımda 10 futbolcu UEFA listesinde yer almıyor. Bu isimler arasında transferi gündemde olan Kim Min Jae ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur da bulunuyor. İşte o futbolcular...

Kim Min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer, Çağtay Kurukalıp, Mbwana Samatta, Tiago Çukur.