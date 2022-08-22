Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq transfer olmasının ardından Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından birisi olan Muhammed Gümüşkaya ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-Lacivertli ekibin Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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500 BİN AVRO

Genç futbolcunun, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe, 500 bin avro bonservis bedelini kasasına koyacak.

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GİRESUNSPOR'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Süper lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya, Karadeniz ekibinde 14 maça çıkmış ve 2 goL, 2 asist kaydetmişti.