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  • Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Muhammed Gümüşkaya Avrupa'ya transfer oluyor
Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Muhammed Gümüşkaya Avrupa'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'de ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor... Sarı lacivertli takımın genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika'nın Westerlo kulübüyle anlaştığı öğrenildi.

Fanatik22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
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Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq transfer olmasının ardından Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından birisi olan Muhammed Gümüşkaya ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-Lacivertli ekibin Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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500 BİN AVRO

Genç futbolcunun, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe, 500 bin avro bonservis bedelini kasasına koyacak.

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GİRESUNSPOR'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Süper lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya, Karadeniz ekibinde 14 maça çıkmış ve 2 goL, 2 asist kaydetmişti.

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