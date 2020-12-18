İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6329
  • EURO
    9,3482
  • ALTIN
    462.403
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 19:24 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 19:24
ABONE OL

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin de tedavisine devam edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18:00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kafilsinde şu isimler yer aldı: 'Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.'

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.