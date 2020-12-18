Fenerbahçe'de Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu

DHA 18 Aralık 2020 Cuma 19:24 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 19:24

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin de tedavisine devam edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18:00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kafilsinde şu isimler yer aldı: 'Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.'