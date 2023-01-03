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Spor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için en kötü senaryo gerçek oluyor!

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'ndan sonra Portekiz Milli Takımı için de adı geçmeye başladı.

Takvim3 Ocak 2023 Salı 10:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için en kötü senaryo gerçek oluyor!
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Dünya Kupası sonrasında Brezilya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa eden Tite'nin yerine getirileceği iddia edilen Jorge Jesus bir önemli gelişme daha yaşandı.

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PORTEKİZ FEDERASYONU JORGE JESUS'UN MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Takvim'in haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerinin Jorge Jesus'un menajerinden randevu aldığı ve kısa bir süre içinde bu görüşmenin gerçekleşeceği öğrenildi. Görüşmenin içeriğinin Jesus'un Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilmesi ile ilgi olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

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SEZONU FENERBAHÇE'DE TAMAMLAYACAK

Bu durum Fenerli kurmaylarda rahatsızlık yarattı. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Jesus her durumda sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Fakat Jorge Jesus teklifi kabul ederse, sezonun bitimiyle birlikte sözleşme yenilemeden Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek.

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FENERBAHÇE İÇİN EN KÖTÜ SENARYO...

Fenerbahçe yönetimi ise sezon sonunda Jesus ile yeni bir sözleşme yapmanın planlarını yapıyordu. Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için ciddi bir baskının oluşma ihtimali ise Fener yönetimi için en kötü senaryo olacak gibi görünüyor.

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