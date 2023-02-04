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Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salon çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER, TAKIMI ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci, Sertaç Komsuoğlu ve Özgür Özaktaç, tesislerde takımı ziyaret etti.

Futbolcularla toplantı yapan Ali Koç, "Divan kurulu toplantısından sizlere camianın güvenini ve desteğini getirdim. Adana Demirspor maçında tüm yaşananlara rağmen göstermiş olduğunuz mücadele ile gurur duyduk. Böyle devam ettiğimiz sürece şampiyon olacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve desteği için Ali Koç'a teşekkür eden Jorge Jesus da şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

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