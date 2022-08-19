Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en flaş isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da flaş bir giriş yaptı. Son maçlarda teknik direktör Jorge Jesus'un düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği Sloven yıldız, müthiş bir çıkış gerçekleştirdi. Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, çıkışın ardından transferin de gözdesi durumuna geldi.

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MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Kanarya, merkez orta sahayla masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

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3 SEZONLUK YENİ TEKLİF

Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Sloven futbolcu bu sezon da 4 resmi maçta görev yapıp 1 asist yaptı.