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Spor

Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya için sürpriz hamle

Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin, sezon başındaki Göztepe'ye kiralık olarak gönderdiği genç defans oyuncusu Emir Ortakaya'yı geri çağıracağı iddia edildi.

3 Kasım 2022 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya için sürpriz hamle
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Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.

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