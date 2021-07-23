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Spor

Fenerbahçe'den taktik çalışması

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 10:56 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:56
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Futbolculardan Serdar Aziz, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.

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