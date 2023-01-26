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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Azerbaycan'a transfer oluyor

Bir dönem Fenerbahçe ve Hatayspor'da da forma giyen Yassine Benzia, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile 2.5 yıllık sözleşme imzalama konusunda prensipte anlaştı.

Star Gazetesi26 Ocak 2023 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Azerbaycan'a transfer oluyor
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Azerbaycan'ın Karabağ takımına transfer olmak üzere...

YASSİNE BENZİA KARABAĞ YOLUNDA

Bonservisi Fransa 2. Lig temsilcisi Dijon'da olan ancak bu takımda forma şansı bulamayan Benzia'nın süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu doğrultuda Karabağ ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Dijon ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcunun, Azerbaycan takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamak için anlaştığı belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği Fransız basınında çıkan haberler arasında.

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FENERBAHÇE VE HATAYSPOR'DA OYNAMIŞTI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye'de Fenerbahçe ve Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Star Gazetesi

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