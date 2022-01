12 Ocak 2022 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:06

İsmail Kartal, yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında sarı lacivertli takımı İsmail Kartal çalıştıracak. Daha önce de takımı çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi takım liginde 2. sıraya çıkarmıştı. Peki İsmail Kartal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Kartal'ın kariyeri ve hayatı ile ilgili merak edilenler..

FENERBAHÇE'DE 2. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Fenerbahçe, sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

İsmail Kartal geçici olarak göreve getirilirken; önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak.

Sarı Lacivertli kulüp, konuyla ilgili gelecek sezondan için teknik direktörün belirleneceğine vurgu yaptı.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal (d. 25.05.1961, Anadolukavağı), Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. "Arap İsmail" lakabı ile tanınır.

İSMAİL KARTAL'IN KULÜP KARİYERİ

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İSMAİL KARTAL'IN MILLi TAKIM KARiYERi

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

İSMAİL KARTAL'IN TEKNiK DiREKTÖRLÜK KARiYERi

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi.

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 2015 yılında Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti.

2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan[5]Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz.