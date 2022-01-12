12 Ocak 2022 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:07

Marouane Fellaini'nin Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın almak istediği Marouanne Fellaini'yi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş da transfer etmek için talip oldu. Bu iddia sonrası Marouane Fellaini Beşiktaş'a mı geliyor? Fellaini Galatasaray'a mı transfer olacak? gibi sorular gündeme geldi. Peki Marouane Fellaini kimdir, kaç yaşında? İşte başarılı futbolcunun kariyer geçmişi...

MAROUANE FELLAİNİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDE

Fotomaç'ın İngiliz basını Sunderland Echo'dan edindiği habere göre; Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini'yi renklerine katmak istiyor.

Dünya basınında yer alan iddialara göre; Manchester Ciyt'in eski futbolcusu Fellaini, Dünyanın en zengin kulübü konumuna yükselen Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alıyor. Marouanne Fellaini transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın adının geçmesi taraftarları heyecanlandırdı. Peki Marouane Fellaini kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte konu hakkında merak edilenler...

MAROUANE FELLAİNİ KİMDİR?

Marouane Fellaini, (1987, Etterbeek, Belçika) orta saha mevkiinde görev yapan Fas asıllı Belçikalı futbolcudur. Çin kulüplerinden Shandong Luneng Taishan forması giymektedir.

MAROUANE FELLAİNİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marouane Fellaini, futbola Anderlecht takımının altyapısında başladı. Daha sonra Mons kulübünün alt yapısına katıldı. 17 yaşındayken R. Standard de Liège ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2006 ve 2008 yılları arasında kulüp için 84 maçta 11 gol attı.

Marouane Fellaini, hava toplarındaki yeteneği ve dayanıklılığı onun Belçika'nın en iyi orta saha oyuncularından birisi olmasını sağladı. 2008 yılında Belçika'da her yıl Afrikalı ya da Afrika kökenli oyunculara verilen "Belgian Ebony Shoe" isimli ödülün sahibi oldu.

Çin ekibi Shandong Luneng'te forma giyen Marouane Fellaini, Daha önce Premier Lig'de Everton ve Manchester United formaları giydi. 34 yaşındaki Fellaini, Çin'de oynadığı 80 maçta 30 gol attı.

EVERTON

Marouane Fellaini, Everton için oynarken Eylül 2008 tarihinde Fellaini 15 milyon £ (Belçikalı oyuncu için bir rekor ayrıca Everton için bir kulüp rekoru) bonservis bedeli karşılığında kendisini beş yıllığına Everton kulübüne bağlayan sözleşmeye imza attı.

2008 senesinde Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, 2013 senesinde kadar çıkmış olduğu 141 maçta 25 gol buldu.

Marouane Fellaini, 05.10.2008 tarihinde 2-2 berabere sonuçlanan Newcastle United karşılaşmasında bu takımdaki ilk resmi golünü kaydetti.

2008-09 sezonu sonunda Fellaini Everton takımında sezonun en iyi genç futbolcusu seçildi.

MANCHESTER UNİTED



Marouane Fellaini 03.09.2013 tarihinde Manchester United'a transfer olmuştur. . 2013 senesinde Manchester United'a transfer olan Fellaini, burada 2016 senesine kadar forma şansı bulduğu 65 maçta 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Fellaini, Manchester United'a 27.500.000 Pound karşılığında transfer olmuştur

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