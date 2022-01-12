12 Ocak 2022 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:51

Domenec Torrent, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. 11 yıl boyunca Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'in Bayern Münih'le başlayan yardımcı antrenörlük serüveni, New York City ile teknik direktörlüğe evrilmiştir. Peki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN YENI TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENEC TORRENT KİMDİR?

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca resmen belli oldu. Kulüp Başkanı Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Domenec Torrent ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Domenec Torrent; Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, New York City ve Flamengo gibi takımlarda Teknik Direktörlük ve yardımcı antrenörlük yaptı.

1962'de İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent, 27 yaşında profesyonel futbolu bırakarak antrenörlüğe başladı. Domenec Torrent, 1980'lerin sonlarından 2007 yılına kadar çeşitli alt lig kulüplerinde görev aldı.

CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu.



Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Domenec Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Domenec Torrent, 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

DOMENEC TORRENT HANGI TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Clube de Regatas do Flamengo - Teknik Direktör (2020-2021)

New York City FC - Teknik Direktör (2018 - 2019)

Manchester City - Yardımcı antrenör (2016 - 2018)

Bayern Münih Yardımcı antrenör (2013 - 2016)

FC Barcelona Yardımcı antrenör (2008-2012)

FC Barcelona B Yardımcı antrenör (2007 - 2008)

Girona FC Teknik Direktör (2005 - 2006)

Palamós CF Teknik Direktör (2003 - 2004)

CF Palafrugell Teknik Direktör (1994 - 2000)