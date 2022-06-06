Fenerbahçe'nin yıldızı için Emre Belözoğlu - Acun Ilıcalı kapışması

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu
, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe
'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan
'ın transfer edilmesini istiyor.
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yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken
, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.
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Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden, Acun Ilıcalı
'nın sahibi olduğu Hull City
'nin de Ozan Tufan
'a yakın ilgisi bulunuyor.