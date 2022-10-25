Fenerbahçe'ye 8 milyon avroluk piyango!

Fenerbahçe, takımdan kiralık olarak giden iki oyuncudan gelecek bonservise gözünü çevirdi.
Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği golcü futbolcu Mbwana Samatta, istenilen performansı gösteremeyince Fenerbahçeli kurmaylar Samatta'yı Belçika Ligi ekiplerinden Genk'e kiraladı. Belçika temsilcisinde toplam 9 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 1 kez rakip kaleleri sarstı. Genk, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Mbwana Samatta'nın 4 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Genk şu anda Belçika Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon başı hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda performansı düşük kalan Berisha ise Augsburg'un yolunu tuttu. Alman ekibinde patlama yapan tecrübeli futbolcu için Augsburg, harekete geçme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, bu hafta içinde Fenerbahçe ile Berisha'nın transferi için masaya oturacağı öğrenildi.
Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon avro. Almanlar'ın bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mergim Berisha, bu sezon Augsburg forması ile toplam 6 maça çıktı. Bu maçlarda 2 kez rakip kaleleri sarstı ve bunun yanında 4 asist yaptı.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, gözden çıkardığı Samatta ve Berisha'dan toplamda 8 milyon avro kazanacakmış gibi duruyor.