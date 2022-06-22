Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, bonservisi Porto'da olan ve geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Roma'da geçiren orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

SERGIO OLIVEIRA FENERBAHÇE YOLUNDA

Portekiz basınında yer alan habere göre; Oliveira sarı lacivertli takımın yeni sezon planlarının bir parçası olarak görünüyor. Jorge Jesus'u yakından tanıyan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine Roma'da devam etmeyeceği ve Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

ROMA'DAN YENİDEN KİRALAMA TEKLİFİ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek istese de 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu ödemeye yanaşmayan İtalyan kulübünün, tecrübeli futbolcuyu yeniden kiralamak istediği öğrenildi.

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PORTO İLE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAK

Porto ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Portekiz kulübünün 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak ancak 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalması beklenmiyor.

PORTO TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Oliveira ile ilgilenen kulüplerden biri olduğu, sarı lacivertli kulüpten gelecek olan, Porto'nun ve futbolcunun beğeneceği bir teklifin reddedilmeyeceği belirtildi.

BRANCO İLE PAOK'TA ÇİFTE KUPA KAZANDI

Sergio Oliveira, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda sarı lacivertli takımın operasyon direktörü Mario Branco ile yeniden çalışma fırsatı bulmuş olacak. 2018-2020 yılları arasında Yunanistan'ın PAOK takımında sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, tecrübeli futbolcuyla yarım sezon kiralık olarak çalışmış ve kupa ile lig şampiyonlukları yaşamıştı.

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MARIO BRANCO: "SERGIO OLIVEIRA VAHŞİ BİR YARIŞMACIDIR"

Branco, o dönemde tecrübeli futbolcu için yaptığı açıklamada "Sergio hem saha içinde hem de antrenmanlarda müthiş bir karaktere sahip. Her zaman performansını yükseltmek için uğraşır. O vahşi bir yarışmacıdır" ifadelerini kullanmıştı.

45 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Geçen sezon Roma ve Porto'da toplam 45 resmi maça çıkan Oliveira, 8 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Porto altyapısından yetişen futbolcunun kariyerinde Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma gibi takımlar bulunuyor. Tecrübeli futbolcu Portekiz A Milli Takımı'nda da 18 kez forma giydi.

Star Gazetesi