Mecnun Otyakmaz'dan transfer açıklaması! ''Rıza hoca Beşiktaş ile görüştü...''

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz" dedi.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Takımın önemli isimlerinden Fayçal Fajr'ın Al-Wahda'ya imza atmasını da değerlendiren Otyakmaz, "Önemli bir kaybımız oldu Fajr ile ilgili. Bizim rakamımızın çok üstünde bir rakam teklif edilince Arabistan'a imza attı. Devam etmek isterdik. Ancak o fiyatı, o yaştaki bir oyuncuya vermemiz çok mümkün değildi. Dolayısıyla ona başarılar diliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Hocalarımızın yanına geçeceğiz. Telafi edecek portföy elimizde var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'ın yanı sıra transferde ismi kırmızı-beyazlı ekiple anılan Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili sorulan soru üzerine Otyakmaz şu cevabı verdi:
"Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz. Rıza hocanın Beşiktaş ile öyle bir görüşme yaptığını düşünüyorum. Bana bir şeyler söyledi. Ama pek olacak bir şey yok diye düşünüyorum."