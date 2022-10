Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz hafta Portekiz Gazetesi A Bola, Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus'un kontratını 2026'ya kadar uzatmak istediğini iddia etmişti. Bu haberin perde arkası ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Portekizli hocaya henüz resmi bir teklif yapmadı. Ancak camiayı her anlamda bambaşka bir havaya sokan 67 yaşındaki hocayla uzun yıllar birlikte çalışma isteği oldukça fazla.

JORGE JESUS SEZON SONUNU BEKLİYOR

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Kanarya'da da sürdüren Jesus'un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim" dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, kendisiyle olası yola devam edilme sürecinde sadece saha içi sonuçları değil, her açıdan bir değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

TALİPLERİ VAR

Jorge Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz milli takımlarının hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo'nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Jesus'u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor.