''Ferdi Kadıoğlu'na ceza gelebilir!''

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'nun 131 km hızla attığı golü öven Kahveci'nin, Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumları şöyle:

"FENERBAHÇE'YE TEBRİKLER"

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ın öyle ya da böyle 3 puanla geçtiği hafta, Kayserispor son 3 maçı kazanmış, aklının bir ucu Sevilla maçında, bütün hafta taraftarların alınmaması konuşulmuş ama çıkıp maçın başında gol atıyorsun."

Transfer döneminin bitmesine saatler kala... Fabio Borini'yle anlaşma sağlandı

"FERDİ KADIOĞLU'NA CEZA MAKBUZU GELEBİLİR"

"Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa. Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor."

"SEVILLA KARŞISINDA BU OYUN OLMAZ"

"Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda. Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek."

İtalyanların Nicolo Zaniolo şaşkınlığı!

"SAMET AKAYDIN BEKLENENİ VEREMEDİ"

"Samet'in ayağı temiz ancak bir stoperden önce savunma görevlerini iyi yapmasını beklersin. Samet bence beklenilen performansı göstermedi."

"ARDA GÜLER O İŞLERE GİRMEMELİ"

"Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini. Bugün yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda atsa başka şeyler konuşurduk. Orada da bilerek mi düştü bilmiyorum ama o işlere girmemeli."