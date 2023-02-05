Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Dünyaca ünlü yıldızın yerine...

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'nın dev kulüplerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

FERDİ KADIOĞLU'NA JUVENTUS TALİP OLDU

Özellikle İtalyan takımlarının talip olduğu Ferdi'nin adı geçtiğimiz yaz aylarında Napoli ve Milan'la anılıyordu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdi de Juventus devreye girdi.

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CUADRADO'NUN YERİNE FERDİ

Juan Cuadrado ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan kulübü, bu futbolcunun yerine Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde Türk futbolcu için "Cuadrado'nun varisi" yorumu yapıldı.

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30 MAÇTA 3 ASİST

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe ile 30 resmi maça çıktı ve 3 asist yaptı. Ferdi'nin sarı lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi