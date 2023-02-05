İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Dünyaca ünlü yıldızın yerine...
Spor

Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Dünyaca ünlü yıldızın yerine...

Ferdi Kadıoğlu Juventus'un transfer gündemine girdi. İtalyan kulübünün, Juan Cuadrado'nun varisi olarak görülen Ferdi Kadıoğlu için sarı lacivertli kulübe transfer teklifi yapması bekleniyor.

Star Gazetesi5 Şubat 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Dünyaca ünlü yıldızın yerine...
ABONE OL

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'nın dev kulüplerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

FERDİ KADIOĞLU'NA JUVENTUS TALİP OLDU

Özellikle İtalyan takımlarının talip olduğu Ferdi'nin adı geçtiğimiz yaz aylarında Napoli ve Milan'la anılıyordu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdi de Juventus devreye girdi.

Mourinho'nun istemediği yıldız için... Galatasaray-Fenerbahçe kapışması

CUADRADO'NUN YERİNE FERDİ

Juan Cuadrado ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan kulübü, bu futbolcunun yerine Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde Türk futbolcu için "Cuadrado'nun varisi" yorumu yapıldı.

Fenerbahçe Konyaspor maçında Joao de Deus'a emanet

30 MAÇTA 3 ASİST

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe ile 30 resmi maça çıktı ve 3 asist yaptı. Ferdi'nin sarı lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.