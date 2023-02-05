İtalya'nın Roma takımında forma giyen Nicolo Zaniolo, transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.
Ara transfer döneminde Roma'dan ayrılmak isteyen ancak Bournemouth'a transferi son anda gerçekleşmeyen Zaniolo'yu iki ezeli rakip de istiyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024 yılında biteceği için Zaniolo'yu kiralık olarak göndermeye yanaşmıyor. Yıldız futbolcuyu bonservisiyle satmak isteyen İtalyanlara Galatasaray veya Fenerbahçe'nin vereceği cevap şu an için belirsiz.
İki kulüpten birinin Roma'nın isteyeceği rakamlara ulaşıp ulaşmayacağı ve oyuncunun Türkiye'ye bonservisiyle gitmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Türkiye'de 8 Şubat Çarşamba günü ara transfer dönemi sona erecek. Bu süreç dolana kadar Zaniolo'nun durumunun kesinleşmesi bekleniyor.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Zaniolo'nun Bournemouth ile anlaşmasının iptal edildiğine dair haberlerin ardından yaptığı açıklamada "Maalesef, Zaniolo bizimle kalacak gibi görünüyor. Bunu neden söylüyorum, çünkü hepimize Roma'da oynamak ya da antrenman yapmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol atarken 3 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi