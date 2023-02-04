Galatasaray'ın Icardi operasyonu başladı

Yıllardır aradığı golcüye sonunda kavuşan Galatasaray, onu kolay kolay kaybetmek istemiyor. Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, 11 lig maçında ortaya koyduğu 8 gol 5 asistlik performansla sezona şimdiden damgasını vururken, Galatasaray taraftarıyla da arasında müthiş bir bağ kurdu.

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GALATASARAY'DAN ICARDI HAMLESİ

Cim Bom'a ilk geldiğinde bonservisinin alınması mümkün görünmeyen Icardi, zaman geçtikçe işi çok farklı bir boyuta taşıdı. Yönetim ilk etapta Icardi'nin kiralama süresini 1 sezon daha uzatmak üzere görüşmeleri başlatmıştı. Ancak özellikle Arjantinli yıldızdan gelen geri dönüş, Aslan'ın iştahını iyice kabarttı.

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GALTİER DE 'YOK' DİYİNCE

"Kulüpler anlaşırsa seve seve Galatasaray'da kalırım" diyen Icardi için bu kez bonservis yoklaması başladı. Galatasaray'daki performansı sonrası araya giren Atletico Madrid ile Inter'in de geri adım atmasıyla, Cim Bom'un şansı daha da arttı. Son olarak PSG'nin hocası Galtier'in, "Icardi yeni sezon planlarımızda yok" demesi, süreci daha da hızlandırdı.

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ONAY VERMEYE ÇOK YAKINLAR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'a yakın kaynaklar, Fransız kulübünün neredeyse sıfıra yakın bir bonservisle Icardi'nin gidişine onay vermek üzere olduğunu belirtiyor. Icardi'nin PSG yetkililerine "İstanbul'da kalmak istiyorum" demesi de sürecin olumlu ilerlemesinde etkin rol oynadı. Galatasaray Yönetimi şu sıralarda 29 yaşındaki santrforla maaş pazarlığı yaparken, PSG cephesinden de bonservisle ilgili müjdeyi bekliyor.