Fernando Santos'tan kadroya neşter!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik Direktörü Fernando Santos, gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapıyor.

BAŞARILI OLACAK YAPI

Tecrübeli çalıştırıcının en önemli hedefi ise tecrübeli ve potansiyelli isimleri bir araya getirip, orta vadede başarılı olabilecek bir yapı inşa etmek. Bu doğrultuda ilk adımlar, yabancı oyuncular konusunda atılacak.

NOKTA ATIŞI YAPILACAK

Siyah-beyazlı kulüpte şu anda 18 adet yabancı oyuncu var. Bu isimlerin tam 10 tanesi ile yollar ayrılacak. Yerlerine ise 4 adet nokta atışı transfer yapılması hedefleniyor. Teknik direktör Santos takımdaki yabancı oyuncu sayısını düşürdükten sonra yerliler konusundaki kararını verecek. Fernando Santos, takımdaki yerli oyuncular arasında kalmasını ve gitmesini istediği isimlerin listesini yönetim ile paylaşacak. Ayrıca duruma göre yerli havuzundan Kara Kartal'a takviye yapılması gündemde.

ALTYAPIYA ÖNEM VERİLECEK

Siyah-beyazlılar yeni sezonda altyapı oyuncularına da kadroda şans tanıyacak. Bu sezonun büyük bir bölümünde başta Semih Kılıçsoy olmak üzere pek çok genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymenin sevincini yaşadı. Gelecek sezon gençlerin de kadroya monte edilmesi sağlanacak

OYUNCULARINA UYARI

Başarılı hoca, bu konuyla ilgili olarak gençlerle yaptığı toplantıda, "Sezon sonuna kadar kendinizi gösterin. Bu sezon sergileyeceğiniz performans, hem geleceğinizi belirleyecek hem de sizi daha iyi analiz etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.