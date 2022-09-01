Florian Grillitsch, Ajax'ta

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı.

Ajax Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Grillitsch ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Werder Bremen'de başlayan Grillitsch, 2017-2022 yıllarında Hoffenheim'da görev yaptı.

Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen 27 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim kariyerinde 151 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR?



Florian Grillitsch, 7 Ağustos 1995'te Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti olan Neunkirchen'de dünyaya geldi. Avusturyalı oyuncu, kariyerine 2001 yılında SVSF Pottschach'ta başlarken 2008'de St. Pölten'in futbol akademisine transfer olarak devam etti. Grillitsch, Temmuz 2013'te Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı