Galatasaray Joao Pedro transferinde menajer oyununa gelmedi!

Konyaspor'dan Abdulkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Transfer için İtalya'ya giden Erden Timur'un son noktayı koyması beklenirken yıldız 10 numaranın menajeri, yüksek komisyon talep etti ve görüşmelerin durmasına sebep oldu.

Galatasaray, Joao Pedro'nun menajerinin yüksek talebi sebebiyle transferi durdurdu.

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BAŞKAN KONUŞTU!

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, bonservis taleplerinde 7 milyon avrodan 5 milyon avroya kadar indiklerini, 3 milyon avrodan pazarlıklara başlayan Galatasaray'ın ise son olarak 4.3 milyon avroya çıktığını aktardı. Başkan Tommaso Giulini'nin 'Yeni bir görüşme olacak mı?' sorusuna yanıtı ise "Bilmiyorum" şeklinde oldu.

30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan 10 numara, Gök Mavililer'in formasını 1 kez giydi.

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ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR



30 yaşındaki futbolcu Cagliari'nin küme düşmesi nedeniyle bir alt ligde oynamak istemiyor. Geçen sezon 39 maça çıkan Joao Pedro bu maçlarda 13 gol atıp 4 de asist yaptı. 10 numaranın yanı sıra forvet pozisyonunda da oynayabilen Pedro, İtalyan Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi.