Beşiktaş'ın Standart Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da dikkatleri üzerine çeken Kongolü golcü, kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atmıştı.

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Beşiktaş, Muleka'nın bonservisi için Standart Liege'e 3 milyon 350 bin avro ödemişti. Başarılı futbolcu ise 1 milyon avro maaşta anlaşmıştı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmadan hemen önce Kasımpaşa'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

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KASIMPAŞA DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş, pazartesi günü Jackson Muleka için Standard Liege ile kesin anlaşma sağlamıştı. Bir gün öncesi ise bir hayli hareketli geçti.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya karşılık Belçika ekibiyle 3 milyon 350 bin avroya el sıkıştığı sırada, Kasımpaşa resmi olarak 3.5 milyon avroluk bir teklifle geldi. Üstelik, ödeme koşulları da Beşiktaş'tan daha iyiydi.

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'İŞ BİTTİ' DERKEN ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Bu gelişme sonrası pazar akşamı bir anda ortalık karıştı. Standard Liege yönetimi Kasımpaşa'nın önerisini kabul etmeyi kararlaştırırken devreye giren Muleka net tavrıyla bunu engelledi. Genç oyuncu, "Kasımpaşa'ya kesinlikle gitmeyeceğim. Beni Beşiktaş dışında bir yere gönderemezsiniz" restini çekince Belçika ekibi geri adım atıp, siyah-beyazlıların şartlarına "Evet" demek zorunda kaldı.