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Spor

Galatasaray'a Arjantinli orta saha: Matias Galarza

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha pozisyonu için aradığı ismi Belçika'da buldu. Cimbom, Genk'te forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu Matias Galarza'yı radarına aldı.

Takvim9 Nisan 2024 Salı 13:39 - Güncelleme:
Galatasaray'a Arjantinli orta saha: Matias Galarza
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Bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezon için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, transfer listesine yeni ve dikkat çekecek bir ismi ekledi.

MATIAS GALARZA'YA GÖZALTI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hem genç hem de potansiyeli yüksek bir orta saha arayışına giren Cimbom, Belçika ekibi Genk'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Galarza'yı takibe aldı.

ÇOK YÖNLÜ

Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Aslan'ın Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor.

İSTİKRARLI BİR ORTA SAHA

Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Genk'te oynuyor. İstikrarlı bir görüntü çizen Tangocu, 38 maçta 2308 dakika süre aldı. 25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti. Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor.

5 GOLE KATKI YAPTI

G.Saray'ın listesine aldığı Galarza, kariyerinde toplamda 79 maçta 2 gol, 3 asist üretti ve 5 gole etki etti.

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