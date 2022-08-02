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Spor

Galatasaray'a Juventus'tan stoper! Marcao'nun yerine geliyor

Galatasaray Marcao'nun Sevilla'ya satılmasından doğan stoper boşluğunu, Juventus'tan Daniele Rugani'yi kadrosuna katarak doldurmak istiyor.

Star Gazetesi2 Ağustos 2022 Salı 09:39 - Güncelleme:
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Marcao'yu Sevilla'ya Galatasaray'da, bu futbolcunun boşluğunu doldurabilmek için stoper arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin transfer gündemine gelen son isim ise Juventus'un tecrübeli defans oyuncusu Daniele Rugani...

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DANIELE RUGANI'NİN DÖRT SEÇENEĞİ VAR

İtalyan takımının hocası Massimiliano Allegri'nin bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Rugani'nin önünde dört seçenek bulunuyor.

EMPOLI VE VERONA KİRALAMAK İSTİYOR

Sözleşmesi 2024 Haziranı'nda bitecek olan futbolcuyla ilgili İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Rugani'nin kiralık olarak gönderilmesi halinde Empoli ve Hellas Verona devreye girecek.

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GALATASARAY'DAN RUGANI'YE 10 MİLYON AVRO

Galatasaray'ın ise 28 yaşındaki stoper için 10 milyon avro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Ancak Rugani'nin kariyerini Türkiye'de sürdürmeye pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

SON SEÇENEK JUVENTUS'TA KALMAK

Tecrübeli oyuncu için son seçenek ise geçen sezona göre daha az süre oynayacağını bilmesine rağmen Juventus'ta yoluna devam etmesi.

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RUGANI'NİN YERİNE MILENKOVIC

Juventus ve Empoli altyapılarında forma giyen Daniele Rugani, Rennes ve Cagliari takımlarında kiralık olarak oynadı. Rugani'nin satılması halinde Juventus'un, Fiorentina'nın stoperi Nikola Milenkovic'i transfer etmesi bekleniyor.

Star Gazetesi

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