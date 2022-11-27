Galatasaray'da 7 ayrılık

Victor Nelsson'a 300 bin avro zam yapan, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Galatasaray, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile görüşmelerine devam ediyor.

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ICARDI VE RASHICA'DA SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sabah'ın haberine göre; arı-kırmızılı takımdaki diğer oyuncuların geleceği ise sezon sonunda belli olacak. Kadroda yer alan Mertens, Seferovic ve Mata'nın maç sayısına bağlı opsiyonları söz konusu. Kiralık yıldızlar İcardi ve Rashica'da satın alma maddesi bulunmuyor.

MERTENS İLE YOLA DEVAM

Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'un sözleşmeleri ise sezon sonunda bitiyor. Bu 8 isimden sadece Mertens'in Galatasaray'da devam etme olasılığı çok güçlü.

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SEFEROVIC VE GOMIS'E VEDA

Icardi ve Rashica'da karar verici PSG ve Norwich kulüpleri. Seferovic ile Gomis yeni sezonda kadroda olmayacak. Mata, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'un takımdaki durumu ise sergileyecekleri performansa bağlı.