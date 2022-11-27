Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Ocak ayında kadroya birkaç takviye birden yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kulüp, geride kalan haftada olduğu gibi, önümüzdeki haftayı da son derece yoğun bir tempoda geçirecek. Gündemde birçok oyuncu için yapılacak temaslar var.

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ERDEN TİMUR, DEMBELE TRANSFERİ İÇİN FRANSA YOLCUSU

Ancak öncelik, Moussa Dembele transferinde. Geçtiğimiz günlerde Fransız golcünün menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Galatasaray Yönetimi, anlaşma sağladı. Fanatik'in haberine göre; 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini Ocak ayında almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, Erden Timur'un Fransa'ya giderek Lyon'la masaya oturacağı öğrenildi.

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CENK ÖZKAÇAR PAZARLIĞI

Dembele için Lyon yetkilileriyle masaya oturacak olan Timur, listedeki bir diğer oyuncunun da transferini bitirmeye çalışacak. Sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki 1.90'lık stoper Cenk Özkaçar için de bonservis pazarlığı yapılacak.

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CENK GELİRSE NELSSON SATILACAK

A Milli Takım forması da giyen genç savunmacının transferinde anlaşma sağlanırsa, Sevilla'nın istediği Nelsson'un satış süreci de kolaylaşacak.