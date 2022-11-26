Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe itirafı! ''İnşallah bir gün...''

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile karşılaşan İran, rakibini 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma adını avantaj yakaladı. İran'ın yıldız forveti Sardar Azmoun ise maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE'DE OYNARIM"

Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen Sardar Azmoun, "Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve onlardan bana teklif vardı. İnşallah ileride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim." dedi.

Fenerbahçe'de tutunamadı! Joao Pedro kiralık gidiyor

"FENERBAHÇE'YE GOL ATTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Bayer Leverkusen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, "Ben Türkmenim, Türkçe biliyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye gol attığım için (Zenit formasıyla) özür dilerim." diyerek sözlerini noktaladı.

LEVERKUSEN 12 MİLYON AVRO İSTEMİŞTİ

Yeni sezon öncesi forvet arayan Fenerbahçe, Sardar Azmoun'u da transfer listesine almıştı. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sormuş, Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon avro istemişti.

Atiba'nın Kanada'sı "ya tamam ya devam" maçında

Futbola İran'da başlayan Sardar Azmoun, kısa sürede kendini gösterip Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Rubin Kazan, Rostov ve Zenit'in ardından Leverkusen'e transfer olan golcü futbolcu, bu sezon ligde 8 maça çıkarken henüz gol kaydedemedi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Her iki ayağını da kullanabilen 1995 doğumlu İranlı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon avro. 27 yaşıdaki Azmoun'un Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.