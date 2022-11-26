Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe itirafı! ''İnşallah bir gün...''

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile karşılaşan İran, rakibini 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma adını avantaj yakaladı. İran'ın yıldız forveti Sardar Azmoun ise maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen Sardar Azmoun, "Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve onlardan bana teklif vardı. İnşallah ileride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim." dedi.
Bayer Leverkusen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, "Ben Türkmenim, Türkçe biliyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye gol attığım için (Zenit formasıyla) özür dilerim." diyerek sözlerini noktaladı.
Yeni sezon öncesi forvet arayan Fenerbahçe, Sardar Azmoun'u da transfer listesine almıştı. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sormuş, Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon avro istemişti.
Futbola İran'da başlayan Sardar Azmoun, kısa sürede kendini gösterip Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Rubin Kazan, Rostov ve Zenit'in ardından Leverkusen'e transfer olan golcü futbolcu, bu sezon ligde 8 maça çıkarken henüz gol kaydedemedi.
Her iki ayağını da kullanabilen 1995 doğumlu İranlı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon avro. 27 yaşıdaki Azmoun'un Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.