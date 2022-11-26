Joao Pedro kiralık gidiyor

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Joao Pedro, İtalya'da gözde olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Brezilya asıllı İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu için Sampdoria'nın Fenerbahçe'ye Ocak ayında teklif yapacağı iddia edilmişti.

ÇİZME'DE MANŞET OLDU

Bu kez de Tuttosport Torino'nun, Ocak ayında Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu kiralamak isteyeceği haberini yaptı. Haberde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldığı ve bu durumun oyuncuda strese neden olduğu ifade edildi. Pedro'nun en rahat ettiği İtalya Ligi'nde oynamak istediği de haberin içeriğinde yer aldı.

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FENERBAHÇE KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Ancak Fenerbahçe'nin Pedro için 5 milyon avro gibi bir bonservis bedeli ödediği bu yüzden Sarı-Lacivertli ekibin satıştan ziyade kiralama teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.

15 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı. Pedro'nun İtalyan vatandaşlığı bulunduğu gibi 1 kez de İtalya Milli Takım formasını giymiş bir isim. Pedro, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı son Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş ve takımının yenilgisinde başrolü oynamıştı.