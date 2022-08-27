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Spor

Galatasaray'da ayrılık vakti! Alexandru Cicaldau BAE'ye transfer oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Alexandru Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ittihad Kalba takımıyla anlaşmak üzere...

Ntv27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:02 - Güncelleme:
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Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor.

Ntv'nin haberine göre; 25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

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Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı.

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Galatasaray'a 6.5 milyon avro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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