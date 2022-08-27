Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor.
Ntv'nin haberine göre; 25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.
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Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı.
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Galatasaray'a 6.5 milyon avro
karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans
sergiledi.