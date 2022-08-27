İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2022 Cumartesi / 30 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
Spor

Serdar Saatçı ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'yı Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edildi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili İtalya'dan flaş iddia... Siyah beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar için birçok talip olduğu kaydedilirken sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! 10 milyon avro...

FENERBAHÇE DE SERDAR SAATÇI'YI İSTİYOR

İtalyan ekibi Sampdoria'nın oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği duyuruldu.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Tam 480 milyon TL...

SAMPDORIA SERDAR İÇİN OYUNCU SATACAK

Serdar'a ayrıca Bologna, Empoli, Rennes ve Sporting'in talip olduğu belirtildi. Sampdoria'nın oyuncuyu alabilmek için satış yapacağı ve transferi bitirmek için çaba göstereceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.