Serdar Saatçı ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili İtalya'dan flaş iddia... Siyah beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar için birçok talip olduğu kaydedilirken sürpriz bir iddia geldi.
İtalyan ekibi Sampdoria'nın oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği duyuruldu.
Serdar'a ayrıca Bologna, Empoli, Rennes ve Sporting'in talip olduğu belirtildi. Sampdoria'nın oyuncuyu alabilmek için satış yapacağı ve transferi bitirmek için çaba göstereceği kaydedildi.