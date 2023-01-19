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Spor

Galatasaray'da Aziz Behich sürprizi! Uğur Çiftçi transferi yatınca...

Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinin zora girmesi üzerine sol bek için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı kırmızılılar Süper Lig'de daha önce forma giyen ve Türk statüsünde oynayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

Star Gazetesi19 Ocak 2023 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Galatasaray'da Aziz Behich sürprizi! Uğur Çiftçi transferi yatınca...
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Sol bek için yerli futbolcu arayışlarına devam eden Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinin çıkmaza girmesi üzerine rotasını Aziz Behich'e çevirdi.

UĞUR ÇİFTÇİ OLMADI, HEDEF AZİZ BEHİCH

Sivasspor ile Uğur Çiftçi'nin transferi konusunda anlaşan sarı kırmızılılar, takasta kullanılacak olan Emre Taşdemir'in kırmızı beyazlı takımla anlaşamaması üzerine Dundee United'in sol beki Aziz Behich'e yöneldi.

Beşiktaş Dünya Kupası'nın yıldızını istiyor

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için İskoç kulübüyle görüşmelere başlayacak. Sarı kırmızılı yönetim, Dundee United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Aziz Behich'i makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor, Giresunspor formalarını giyen ve Türk vatandaşlığı da bulunan 32 yaşındaki sol bek, 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'yla başarılı bir performans sergilemişti.

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20 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Bu sezon Dundee United ile 20 resmi maça çıkan Aziz Behich 2 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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