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Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünün eylül ayı divan kurulu toplantısı Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlendi.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapıldı
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Galatasaray Kulübünün eylül ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kemerburgaz'da yapımı devam eden Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya üyeler büyük ilgi gösterdi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk, divan kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

Toplantı, 2024'ün ilk aylarında Florya'daki tesislerin taşınması beklenen ve inşaat halindeki binada yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda başkan Dursun Özbek, 14 aylık görev sürelerindeki faaliyetleri ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da futbol şubesinin çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, camiada birlik ve beraberliği önemine vurgu yaptı.

Üyeler arasında zaman zaman yaşanan ufak gerginliklere değinen Özbek, şunları söyledi:

"Buradaki konuşmaların çok dikkatli yapılması, özellikle ticari konularda verilecek bilgilerin çok seviyeli olmasına fayda var. Bir koro şeklinde hücum var. Karşımızda bir koalisyon var. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor, ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray'dan başka bir şey yok. Biz bu kesimle, bu koalisyonla mücadele ederiz. Vız gelir, tırıs giderler. Bu yapılan kavganın, mücadelenin içinde ne olur bizim arkamızda durun. Biz hepimizin kavgasını veriyoruz. Yönetimime, şahsıma gösterdiğiniz destekten sonra teşekkür ediyorum."

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