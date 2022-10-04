Galatasaray'da Fernando Muslera depremi! Ayrılıyor...

Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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"MUSLERA AYRILACAK, PENA GELECEK"

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımdan ayrılacağını ileri sürdü ve "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi.

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INAKI PENA'NIN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti. 23 yaşındaki Pena'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bilindiği gibi yıldız kaleci, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi.