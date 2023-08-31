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Spor

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sezona ilk iki maçta aldığı 4 puanla başladı. 4.hafta mücadelesinde Gaziantep Fk'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde devam ediyor.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Gaziantep'e hareket edecek.

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