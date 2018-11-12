Galatasaray'da milli arada Nagatomo, Fernando ve Eren Derdiyok takıma katılacak

Galatasaray, 13. haftadaki Konya maçına tam 12 gün sonra çıkacak. Lige verilen milli arada Aslan yaralarını saracak.

Sakatlara bir de derbideki cezalar eklenince, teknik direktör Fatih Terim’in eli kolu bağlanmıştı. Yaklaşık 2 haftalık periyotta 3 oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Aslantepe’deki Schalke maçında sakatlanan ve ciğeri sönen Nagatomo, 4-5 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Fernando’nun ise 3 günlük iznin ardından antrenmanlarda yer alması bekleniyor.

Konya’ya yetişecekler

Mental açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren Eren Derdiyok da, milli arada toparlanacak.

Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa, 3 futbolcunun da 23 Kasım’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor.

Muslera’da sorun yok

Kayseri maçının ikinci yarısında bir pozisyonda yerde kalan ve Ozan Kabak’ın müdahalesiyle kafası yarılan Fernando Muslera’ya 10 dikiş atılmıştı. Karşılaşmanın son bölümünde tedbir amaçlı olarak yerini İsmail Çipe’ye bırakan Muslera’da korkulan olmadı.

Tecrübeli file bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Muslera sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı’nın kadrosundan çıkartılırken, milli arayı İstanbul'da geçirecek.

3 gün izin

Kayseri deplasmanındaki futboldan memnun kalan Fatih Terim, milli arada takıma jest yaptı ve 3 gün izin verdi.

Sarı-Kırmızılılar, çarşamba gününden itibaren Florya’da çalışmalara başlayacak.

İstanbul dışında tek maç var

27 Ocak tarihine kadar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu süre içerisinde sadece 1 kez İstanbul dışına gidecek.

Galatasaray, ligde Konyaspor, Beşiktaş (d), Rizespor, Başakşehir (d), Sivasspor ve Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Aslan, Devler Ligi’nde ise yalnızca 11 Kasım’da gerçekleşecek Lokomotiv Moskova maçı için Rusya’ya gidecek, 11 Aralık’taki Schalke sınavını ise yine İstanbul’da oynayacak.