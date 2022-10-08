Galatasaray ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.

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SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Takvim'in haberine göre; transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı.

OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Serdar Dursun ayrılığı açıkladı! "Galatasaray ya da Beşiktaş..." Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'takikarşılaşmasından bu yana süre alamıyor.Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Geçen sezonun gözde ismiydi Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon avro ödemişti.