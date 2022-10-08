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Spor

Galatasaray'daki yerli krizi sonrası Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz bombası!

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ancak İskoç kulübünde kadroya girmekte zorlanan Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.

Takvim8 Ekim 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Galatasaray'daki yerli krizi sonrası Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz bombası!
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Galatasaray ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.

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SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Takvim'in haberine göre; transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı.

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Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.

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OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon avro ödemişti.

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