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Spor

Serdar Dursun ayrılığı açıkladı! ''Galatasaray ya da Beşiktaş...''

Fenerbahçe'nin golcü ismi Serdar Dursun, sarı lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlandığı için ocak ayında ayrılmayı kafasına koydu. Serdar Dursun, Beşiktaş ya da Galatasaray'a transfer olabileceğini açıkladı.

8 Ekim 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Serdar Dursun ayrılığı açıkladı! ''Galatasaray ya da Beşiktaş...''
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Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun, AEK Larnaca maçının ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'den birçok teklif aldığını belirtti.

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"OCAK AYINDA AYRILABİLİRİM! BELKİ BEŞİKTAŞ BELKİ DE GALATASARAY..."

Sabah'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

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"LUCESCU BENİ İSTEDİ"

Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.

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