Serdar Dursun ayrılığı açıkladı! ''Galatasaray ya da Beşiktaş...''

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun, AEK Larnaca maçının ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'den birçok teklif aldığını belirtti.
Sabah'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.
Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.