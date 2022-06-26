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Spor

Galatasaray'dan bir transfer çalımı da Trabzonspor'a

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray, Umut Bozok'u da alarak bu kez Trabzonspor'a darbe vurmak istiyor.

Sabah26 Haziran 2022 Pazar 12:01 - Güncelleme:
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Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan Karataş transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir.

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HENÜZ SONUÇ ALAMADI

Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon avro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

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GALATASARAY'I İSTİYOR

Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir. 20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.

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