Galatasaray'dan bir transfer çalımı da Trabzonspor'a

Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan Karataş transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir.

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HENÜZ SONUÇ ALAMADI

Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon avro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

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GALATASARAY'I İSTİYOR

Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir. 20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.