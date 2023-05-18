Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp efsanesi olan Fatih Terim'i de çağırdı.



Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini yarın gerçekleştirecek.

Camianın önemli isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.

"Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla yarınki tören için davetiyeler gönderilirken, kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın başında 8 Spor Toto Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası kazanma başarısı gösterdi.