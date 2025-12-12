İSTANBUL 14°C / 8°C
  Galatasaray'dan karşı hamle! Suç duyurusunda bulunulacak
Spor

Galatasaray'dan karşı hamle! Suç duyurusunda bulunulacak

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı haberleri için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

12 Aralık 2025 Cuma 11:01
Galatasaray'dan karşı hamle! Suç duyurusunda bulunulacak
Galatasaray, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı haberleri için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin İstismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Çıkan iddialar yalanlandı Başsavcılıktan açıklama

