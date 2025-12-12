Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ise bu iddiaları yalanladı.

