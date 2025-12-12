İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü. Başsavcılık bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

12 Aralık 2025 Cuma 08:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı için açıklama
Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ise bu iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

