Galatasaray'dan son 7 maça özel dev prim

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray 2 puan farkla liderliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda 7 kritik maça çıkmaya hazırlanırken, biri de takipçisi Fenerbahçe ile olacak. Yönetim, oyuncuları motive etmek için her yolu denerken primlerle takıma desteğini gösterecek.

Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise F.Bahçe mücadelesinde olacak.

MAÇ BAŞINA 5 - 7.5 BİN DOLAR PRİM

Yönetimin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öğrenildi.